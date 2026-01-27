Majine tange napravile pometnju u Beloj kući: Uroš detektovao Lukine poglede ka njenoj zadnjici, Vujović menja boje poput semafora dok se pere (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Viktoru Gagiću kako bi dao svoj sud o navodnim lažima Mine Vrbaški.

- Ako imaju nešto trebalo bi da iznesu šta imaju. Ako neće ispada da lažu. Njihove priče se uopšte nisu poklopile. Previšes u izmuljali. Ja ću sa Minom popričati i ako budem imao jedan crv sumnje ja ću raskinuti. U njihove ženske priče se nisam mešao, mene to ne zanima. Ništa neću nepromišljeno da radim. On je ispao jako kvaran prema meni. Nijedna priča više nema težinu - rekao je Viktor.

- Pre 15 dana da sam ovo rekao isto bi ispalo - rekao je Luka.

- Ja sam Mini govorio da je ona kvarna i došlo je na to - rekao je Viktor.

- Ja nisam hteo tada da iznesem jer znam da govore jedna drugoj sve i svašta. Zapamti ovaj dan i videćeš da je Luka bio ispravan sto posto. Neka bude da lažemo i da Dača ne zna - rekao je Luka.

- Nisi ispao u pravu prvo jer mi nisi rekao. Zakleo si se da nema veze sa ukućanima, a onda si mi rekao da si video - rekao je Viktor.

- Anđelo, rekao si da Luka i dalje gaji emocije prema Aneli? - pitao je Milan.

- Konstantno je provlači i daje joj na značaju. Sav ovaj haos je krenuo od Aneli. Kod Luke postoji nešto što ga i dalje vezuje za nju. Kod Luke postoji emocija i dalje. Kad bi on i Anita raskinuli ozbiljno i da se Aneli umeša on bi se pomirio na keca. Ne bih baš rekao da je razvio emocije prema njoj - rekao je Anđelo.

- Postao je smešan kad komentariše. Nijednom Aneli nisam naveo na anketi dok ona mene provlači stalno. Nju nervira što ja nisam ustao da je vređam dok su se njih dve vređale. Ne bih bio sa njom posle hotzela nikad - rekao je Luka.

- Svaki tvoj osmeh što se tiče Aneli daje za pravo da ljudi misle - rekao ej Terza.

- Luka ti je rekao da si nervozna jer si dobila i jer nećeš biti mami, kako to kad ne pravite dete? - pitao je Milan.

- Mi se sprdamo na taj način - rekla je Anita.

- Zašto si mu naredila da ide da ne gleda Aneli? - pitao je Milan.

- Da se ne potežu priče. Ja ću sa njima ići u izolaciju baš da se ne bi potezale priče - rekla je Anita.

- Meni je smešno, ona je ljubomorna - rekao je Luka.

- Zašto si rekao da ne sme slovo M da izgovori? -pitao je Milan.

- Ja im nisam pretnja. Njihov odnos je bolestan, ona njemu ne veruje uopšte - rekla je Maja.

- Mene je Luka šišao, a Maja je šetala u tangama po Odabranima i one je bacio par puta pogled - rekao je Uroš.

- Kako kad sam ja sedela na krevetu? - skočila je Anita.

- Asmin je napravio haos - rekla je Maja.

- Da Bog da ja umro u najgorim mukama ako lažem - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić