Zabacila udicu: Aneli ne prestaje da pali vatru, priznala da li bi se pomirila sa Lukom! Anita menja boje poput semafora! (VIDEO)

Čitaoci portala Pink.rs imali su priliku da glasaju u našoj anketi za učesnike Elite 9 koji su greškom ušli u vezu, a sada je voditelj Milan Milošević saopštio rezultate ankete u Beloj kući:

Treće mesto je Nenad Macanović Bebica

- Ne slažem se sa gledaocima uopšte - rekao je Bebica kroz smeh.

- Nemoguće da sam ja, ovo su neki moji hejteri - rekla je Teodora.

Drugo mesto je Bora Santana

- U pravu su ljudi sto posto. Svaki dan se pitam, ali eto, desilo se. Ja ne znam ni šta mi se svidelo kod nje. Mi nismo ni imali nešto duboko - rekao je Bora.

Prvo mesto zauzela je Aneli Ahmić

- Mislim da su obe. To je odnos sa Lukom, ali verovatno misle i na Asmina. Pre bih bila sa Lukom nego sa Asminom - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić