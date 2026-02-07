Sklonite mi manijaka: Alibaba ipak ne može da odoli Maji, ona beži od njega i vrišti na sav glas! (VIDEO)

Poludela!

Asmin Durdžić nije mogao da odoli Maji Marinković ni posle svih uvreda, te je krenuo da juri za njom dok je ona sve vreme bežala od njega i vrištala na sav glas.

- Kako ti je bilo nekad kad si sa mnom ležao? - upitala je Aneli.

- Evo ga, došao manijak - rekla je Maja.

- Sad sam rekao Jovani da sam terao tebi inat i da može da odj*be - rekao je Alibaba.

- Bolesniku, ajde pali - rekla je Maja.

- Ajde spavaj ovde - rekao je Alibaba.

- Pali bre, neću da dođem. Ti si najveća budala, čovek nije normalan - rekla je Maja.

- Ne možeš da izađeš - rekao je Alibaba.

- Asmine, ti si bolesnik. Ja ti nisam ovi u kući da me vređaš svaki dan, ti si nemoćan čovek i možeš da mi gledaš u s*se do sutra - rekla je Maja.

- Ne možeš da izađeš, moraš da budeš iskrena - rekao je Alibaba.

- Ovaj čovek je bolestan - rekla je Maja.

- Je l' stojiš iza svega što si rekla? - upitao je Alibaba.

- Neću da pričam s tobom, pusti me napolje - rekla je Maja.

- Vi trebate da se družite - rekao je Terza.

- Hoću da izađem da zapalim cigaru. Skini mi se s grbače, ti si bolestan čovek. Pokazao si svoje mišljenje o meni i vređao si me - rekla je Maja.

- I ti o meni - rekao je Alibaba.

- Ti si mene pet puta izvređao i opsovao - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić