Sklonite mi manijaka: Alibaba ipak ne može da odoli Maji, ona beži od njega i vrišti na sav glas! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Poludela!

Asmin Durdžić nije mogao da odoli Maji Marinković ni posle svih uvreda, te je krenuo da juri za njom dok je ona sve vreme bežala od njega i vrištala na sav glas.

- Kako ti je bilo nekad kad si sa mnom ležao? - upitala je Aneli.

- Evo ga, došao manijak - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad sam rekao Jovani da sam terao tebi inat i da može da odj*be - rekao je Alibaba.

- Bolesniku, ajde pali - rekla je Maja.

- Ajde spavaj ovde - rekao je Alibaba.

- Pali bre, neću da dođem. Ti si najveća budala, čovek nije normalan - rekla je Maja.

- Ne možeš da izađeš - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, ti si bolesnik. Ja ti nisam ovi u kući da me vređaš svaki dan, ti si nemoćan čovek i možeš da mi gledaš u s*se do sutra - rekla je Maja.

- Ne možeš da izađeš, moraš da budeš iskrena - rekao je Alibaba.

- Ovaj čovek je bolestan - rekla je Maja.

- Je l' stojiš iza svega što si rekla? - upitao je Alibaba.

- Neću da pričam s tobom, pusti me napolje - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi trebate da se družite - rekao je Terza.

- Hoću da izađem da zapalim cigaru. Skini mi se s grbače, ti si bolestan čovek. Pokazao si svoje mišljenje o meni i vređao si me - rekla je Maja.

- I ti o meni - rekao je Alibaba.

- Ti si mene pet puta izvređao i opsovao - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

