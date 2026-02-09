Što lažeš, kad radimo na bebi? Luka se izlanuo, priznao da pomno prati Anitine plodne dane! (VIDEO)

Otkrio sve!
Luka Vujović i Anita Stanojlović ćaskali su o bebi, kada se Luka našalio i indirektno priznao da on i Anita vredno rade na proširenju.
- Rekla sam mu da šalimo za bebu, a da smo ime još smislili u početku. Nisam znala da li da kažem: ''Da ili ne'', ali sam rekla da uvek postoji mogućnost za drugo stanje - rekla je Anita.
- Nemoj da lažeš brate, radimo na tome - rekao je Luka.
- Što sad pričaš to? - upitala je Anita.
- Pa budi iskrena, kaži da radimo i ako bude bude. Sutra su ti plodni dani, kako znam ako ne radimo na tome? - upitao je on.
- Što mi nisi rekao da kažem tako? - upitala je Anita.
- Šalim se, znaš da ne radimo s namerom - rekao je Luka.
Autor: N.Panić