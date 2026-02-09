Dok nas on vređa, njoj je to smešno: Dačo kao nikad urnisao Sofiju i Terzu, pa raskrinkao Maju i Aneli (VIDEO)

Žestoko za sam kraj!

Dačo Virijević je porazgovarao sa Darkom Tanasijevićem o raskolu prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Ja sam upoznao njenu porodicu, ona moju. Ja nemam neke tajne da se poveravam...Dok on nas vređa najgore, ona stoji i smeje se, njoj je to smešno. Niko ne može da me ubedi da je iz nemoći...Ja vidim da je Terzi ovo tema, pripremio se za temu, postao je kao Luka. Ja sam svestan da je njemu ovo tema! On je hiljadu puta nju izdao, ja mislim da će opet doći do toga da on nju izda. Pre će izabrati dete, a mislim da Milica neće da da dete ženi koja je vređala njeno dete. Da li postoji žena na svetu koja će to uraditi - rekao je Dača.

- Je l' si na silu izvređao Milicu, kada si rekao da su smeće i jedna i druga - pitao je Darko.

- Ja ne mislim da je Sofija smeće, još uvek, videćemo kako će se postaviti na dalje. Malo pre mi se obratila, tražila mi je viljušku, dao sam joj viljušku. Za Milicu sam razočaran jer mi je unela lažne informacije i pravila se da se druži sa mnom, ali ne mislim da je smeće. Mislim da je katastrofa da Terzu istera iz crkve, to je katastrofalan postupak! Na neki način sam to rekao zato što sam se osećao ugroženo kada je iznela te loše stvari koje je moj tata izneo o Sofiji. Ne želim da komuniciram sa Terzom, nebitan mi je. On je meni jasan, želi temu, hteo je da odvoji Milenu i mene od Sofije namenski, jer smo njega blatili, a nju branili posle onog decembra kada je Milica ušla i sada se sveti. Meni ona izgleda kao Terzin rob, s obzirom da on njom upravlja kako hoće, a ona se plaši Terzinog ponašanja, a videli smo kako reaguje na njeno smejanje kada ustane Milan - rekao je Dača, te je nastavio:

- Druženje Maje i Aneli mi je katastrofalno, a to je sve zbog Asmina. Njih dve se drže tu, nemaju konkurenciju, a inače jedna o drugoj imaju najgore moguće mišljenje. Što se tiče Maje i Asmina, mislim da Asmin treba malo više da je ignoriše, jer nju to privlači - dodao je Dača.

