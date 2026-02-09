Napredujemo u prijateljstvu, možda bude i nešto više! Jakšićka otvoreno flertovala sa Mikijem Dudićem, on u šoku! (VIDEO)

Sve je jasno.

Sledeći mali budžet Aleksandra Jakšić je dala Ivani Stajl, te da je rekla da je ne poznaje.

- Nova si, ne poznajem te. Ne sviđa mi se ekipa sa kojom se družiš - rekla je ona.

- Sledeći mali budžet za Sofiju, fina si, vodiš računa sa kim pričaš, kako pričaš, nisi mi se dopala, bila si sa Milanom zmijurina prava, čovek se zaljubio, tebe bolelo uvo. Ona kad se desilo ono sa Terzom isto te bolelo uvo. Niti mi smrdiš, nit mirišeš, još uvek ne znam, niti mi se sviđaš, niti mi se ne sviđaš - rekla je Aleksandra.

- Izvini, kao da sam u gradskoj čistoći - rekla je Sofija.

- Uopšte ne volim sa takvim osobama da imam kontakt - rekla je Jakšićka, a onda srednji budžet dala Terzi.

- Ti si zaštićena sa Terzine stvari, mnogi ti titraju zbog njega. Terza će dobiti četiri hiljade, uvek si tu kad mi trebaš, znam da me ne gotiviš, ja sam takva, mogu da budem namerno bezobrazna, nemam problem da se svađam, tu smo jedno za drugo i pomogao si mi više puta - rekla je Jakšićka.

- Miki Dudić veliki budžet. On je u mom krevetu, ja se nadam da se nećeš ljutiti ko bude u hotelu sa mnom u krevetu. Nadam se da će do kraja biti u mom krevetu, napredujemo u prijateljstvu, možda bude nešto više, videćemo, šalim se - rekla je Jakšićka.

- Moram da ti se zahvalim - rekao je Miki.

- Mi probleme rešavamo u krevetu, kao pravi bračni par - rekla je Aleksandra.

Autor: R.L.