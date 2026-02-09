Karambol ne prestaje: Kačavenda i Jakšićka se najstrašnije vređaju, Milena je unakazila za sva vremena! (VIDEO)

Opšte rasulo!
U toku je podela budžeta Aleksandre Jakšić, a zbog velikog budžta koji je dala Mileni Kačavendi u Beloj kući vladao je opšti karambol.
- Uništila te je - rekao je Uroš Aleksandri.
- K*ravelo matora, izgleda da si zaboravila da je ovo podela budžeta, čisto da te podsetim pijanduro - govorila je Jakšićka.
- Ja brojim pare da mi nisi ukrala - dodala je Milena.
- Je l' si završila k*rvo? - pitala je Aleksandra.
- Nisam, brojim da me nisi pokrala - rekla je Kačavenda.
- Uzmi za utorak da imaš da se narokaš. K*ravelo, da li si završila? Ti p*škiš u gaće kad se napiješ, skupljam te i isprosipaš se - dodala je Aleksandra.
- Debela, dođi da ti dignemo b*lju koja se raspala od k*ranja - rekla je Kačavenda.
Autor: A. Nikolić