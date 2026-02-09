AKTUELNO

Ušlihtala se Maji i Aneli... Viktor raskrinkao Jakšićkinu podelu budžeta, Kačavenda obrisala patos s njom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi prokomentarisao podelu budžeta Aleksandre Jakšić.

- Ako je do para poštovanje, onda on izvadi dva soma i da Mileni i kaže: "ti kaži svoj stav". On te uvalio u problem jer je tebe uništio. Čim postoje tri vrste budžeta, postoji onda klasifikacija, jer da je do reči, Veliki šef bi dao svima po pet hiljada, pa vi pričajte - rekao je Ivan.

- Možete da mislite šta hoćete, ja sam ispoštovala - rekla je Jakšićka.

- Mene je fascinirala kada je došla do Bore i rekla je: "rekao mi je Ilija da te ispoštujem, ali je meni moje dostojanstvo iznad", a onda kod Milene nije spomenula dostojanstvo, tako da je time sve pokazala - rekao je Viktor.

- Zamislite vi da ona Kačavendi da pet hiljada dinara, a sebi tri hiljade dinara?! On sa time kada ti je rekao da ispoštuješ rekao da si bez stava i karaktera, a ti si njega ovde upoznala i popila sa njim tri kafe u pabu. Nikom ništa nije rekla - rekao je Luka.

- Što se ove budaletine tiče, ona je mlela ova i svih ovih dana. Prvi put je dobila priliku da se negde eksponira, podela joj je podela budžeta. Osećala sam se kao da sam umrla prošle sezone. Ljudima je govorila: "niti smrdiš, niti mirišeš", nijedno mišljenje nije rekla. Ja se sa Ilijom poznajem 15 godina, ona apsolutno nije Ilijina drugarica, družio se s njom silom prilika jer su u pabu. Podela posvećena meni, ušlihtala se Aneli i Maji, dala im 4.000 samo zbog Anđela. Sve u svemu sviranje ku*ca u tamburu, govorila je da smrdim na alkohol. Pažnju držala nije nijedne sekunde, ljudi su ovde trtljali i mleli. Ona je ovde i dalje zbog mene - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

