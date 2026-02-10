Gde si bila dan posle veridbe? Luka saterao Aneli u ćošak: Otkrio kompletnu istinu o njenom životu napolju, pa priznao da nije provodila dovoljno vremena sa Norom! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi oktrila da li će dovesti Noru za rođendan kako bi videla oca, Asmina Durdžića.

- Ja nisam za to. Za mene je on monstrum i stojim iza svega što sam rekla, ne zaslužuje da vidi dete jer se poigrama sa dečijim osećanjima. Posle da ponovo majku pljuje najstrašnije, a da dete to sluša. Ja bih volela da dete dođe da vidi samo mene, ako je to u mogućnosti. Nora ne treba da dolazi ovde. Ne znam kako je promenio mišljenje tako brzo. Kad god se nešto radi o meni, on mene gazi. On se smeje u ćošku i ne sme da pisne. Dete vidi sve, a on je za nju govorio najgore stvari. Ponovo bi okrenuo leđa Nori kad bi našao devojku novu. Ja nisam za to nešto preterano. On je juče rekao da kad sam ja bila napolju da se čuo sa Norom. Ja kad sam nju namestila u sobu i uzela telefon da ga pozovem, ona nije htela prvo da priča sa njim. Ona se namestila, a pozvao je drugi lik koji je pretio Siti i Luki, Nora se njemu javila i on je poklopio slušalicu. Da se neko poigrava sa svojim detetom... - rekla je Aneli.

- Meni je ovo toliko jadno da ne mogu da verujem. Ti si se grlila sa ovim čovekom, a dete ne može da se grli. Ti si p*ka! Ti ćeš detetu zabraniti da ga vidi za rođendan - skočio je Janjuš.

- Asminu sam obećala da nikad neću vređati dete! Četiri meseca je nisam uvredila, a ona je najstrašnije vređala moju decu. Mesto ti je u čošku, a ti si pokazala šta misliš - vikala je Milena.

- Stvarno ne želim das dovedem dete. On se igrao sa tim, doveo me do toga da kažem da ne želim. Ja ne želim da moje dete bude 24 časa rijaliti igrač i da se snima - rekla je Aneli.

- A napolju je mogla da koristi dete u marketinške svrhe - rekla je Milena.

- Volela bih da se složi da nije ni mesto ni vreme da Nora dođe i da putuje deset sati. Ja bih više volela da nas izvedu, pa da odemo da čestitamo i da mi putujemo - rekla je Aneli.

- Nemoj da ja pričam o Siti šta mi je pričala i šta ste radili iza leđa. One nisu htele da daju dete, a onda mene zovu da ja vodim, ja nisam hteo. Sad prave Ahmići da ja nisam dao Asminu da vidi dete! Ja te naterao da vidi dete u Nou se kunem, a ti onda Groficu - rekao je Luka.

- On je meni pravio problem da ja dam Noru i da ja želim da se izmirim sa njim. Ja sam htela da odem sa mamom da je odvedemo - rekla je Aneli.

- Gde je bila Nora dan posle veridbe? Hoćeš da objavim prepiske sa Milicom? Kad si videla Noru taj dan? Bila 200 kilometara od Beograda, sa mnom i sa desetoro dece. Što nisi išla? - pitao je Luka.

- Nisam htela da idem - rekla je Aneli.

- Ja zabranio da on vidi dete? - vikao je Luka.

- Ovo je još jedna njegova laž u nizu. Ti nisi bio za to - rekla je Aneli.

- Ja nisam hteo da odvedem. Kad smo bili u Sarajevu, Aneli je ostajala kod kuće dok sam ja šetao sa Norom i Groficom. Luka ide u prodavnicu sam sa Norom, šeta sa Norom...Luka je svaki put bio za to da Asmin vidi dete. Jesi li ti išlam sa mojim Noom sama? Nisi! Bilo ti je preče da se bockaš, sa Goranom da ideš... - rekao je Luka.

