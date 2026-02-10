Drži je u šaci?! Dača i Sofija oči u oči, Virijević otkrio: Kunem se u sestru da imam neku tajne o tebi (VIDEO)

Sprema se karambol!

Voditelj Milan Milošević podigao je Daču Virijevića kako bi progovorio o krahu prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Taman posla, nismo se pomirili, niti ćemo se pomiriti, tako sam odlučio. Moj i njen odnos više nikada neće biti kao pre, ne želim da komuniciram sa njom van crnog stola. Ja vrlo dobro znam zašto sam joj to zamerio. Najviše me je pogodilo kada mi je rekla: "ja sam te napravila" i onda govori da će da me ugasi...Ja sa Terzom više neću da se svađam, jer Terza nije toliko loš, da, ona je loša. Iako mi je on izgovorio gore stvari, ali Terza je pogubljen i kao što u prethodnom odnosu nije znao šta radi, tako i sada ne zna. Da, pogodilo me je, nema tu više. Ono što sam rekao: "Comara gazi", rekao sam to u besu. Ne znaš zašto sam ja ovo zamerio. Ona se tebe plaši trenutno i tvoje reakcije posle onog utorka, ja sam je razumeo kada je ćutala. Da je ćutala i pomerila se, ne, ona se smejala na sve to i smejala se narednih dana kada si ti vređao mene i Milenu. Ja znam zašto sam joj zamerio, ona može sada da se smeje do sutra - rekao je Dača.

- Da pozdravim Dačinog tatu, da sam ja tako najgora kako me sada predstavlja, znam kako mi je pisao i šta mi je pisao. Ja imam 28 godina, znam tačno šta sam radila u svakom trenutku svog života, znam ja, zna moja porodica. Dačin tata izmišlja, naravno, od istine nema ništa. Da sam ja najgora, ne bi mi rekao da ne prenosim nešto Dači da se on ne bi brinuo. Svako u besu kaže šta hoće, ja ga nisam vređala, ali sam mu tako rekla jer znam da će to da ga isprovocira. Rekao si mi da smo nebitni i da će za tri dana da ugasi tu temu, ja sam na to onda rekla: "ja sam te napravila, ja ću te ugasiti". Ja o Dači ne pričam nigde, družili smo se, više se ne družimo. Ja lično i moja porodica je čula dobre strane njegove porodice - rekla je Sofija.

- Sada ćeš slušati stvari o sebi. Sofija mora da zna da se ja ne plašim nikoga. Ti možeš ovde sada da foliraš i da lažeš ovog čoveka i drugih 40 ljudi, ja ću te gledati do kraja koliko možeš da izdržiš. Ja mogu da pričam šta hoću - rekao je Dača.

- Ako tvoj otac pljuje mene, to ne znači da ja nemam porodicu koja pljuje vas! I sa očeve i sa majčine strane si zaštićen, i ja sam isto - rekla je Sofija.

- Si zaštićena s mamine strane?! E, pa veruj mi da nisi. Ko se poslednji bude smejao, najslađe će se smejati - rekao je Dača.

- Dačo, upravo je rekla da postoji nešto što je izašlo, ali ona neće da kaže - rekla je Matora.

- Odakle ti hrabrosti da bilo šta pričaš?! Zakuni se u svoju majku da imaš neku tajnu moje porodice?! Kunem se u svoju sestricu Unu da imam neku tajnu o tebi - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić