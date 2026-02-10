AKTUELNO

Hoće da joj dokaže ljubav preko uvreda drugih: Janjuš dao svoj sud o raskolu Kačavende i Sofije, Mića digao sto na noge (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi dao svoj sud o svađi Milene Kačavende i Sofije Janićijević.

- Rekao sam i njemu da ispada kao da hoće da dokaže Sofiji ljubav preko uvreda. Takođe sam mu rekao da njih troje treba da rešavaju, evo malo pre mu kažem da ih pusti da se raspravljaju, možda ima nešto da kažu što njemu nije rečeno. Rekao sam da će do kraja sve izaći na videlo. Pre neki dan je rekao Mića da njihovo prijateljstvo nije pravo prijateljstvo, sada kada vratim film, slažem se s tim što je rekao. Kada je ušla Sofija, ti si odj*bala Živićku - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja to nisam primetila, ali dobro, to je tvoje mišljenje - dobacila je Kačavenda.

- Sofija i Dača su pričali o tome da su ušli kao najbolji drugovi. Takođe sam rekao da kada je bilo sa Milenom da vređa Milenu, koja je bila na njegovoj strani u njemu teškim trenucima...Ne komuniciramo Milena i ja, kod mene sve to ide prirodno - rekao je Janjuš.

- Što se tiče Sofije, ljudi mogu da misle šta hoće, mi smo se videle napolju i to pred odlazak u "Narod pita", tako da ja nemam šta da kažem i da iznesem, ja se tim stvarima neću baviti. Neću i ne želim da prelazim preko ovoga - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imamo pravo da gledamo klipove kako podrška kači i priča da Kačavenda nije njoj prijatelj - rekao je Terza.

- Sama činjenica da se to raspalo kao kanta govori o tome da je to prijateljstvo bilo interesno, tačnije iz interesa. Sada ovde sama priča da su govorili jedno drugome tajne. Sofija je najgoru stvar uradila sebi, nikakva tajna nju ne može da napravi gorom - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

