Oni nisu izneverili svoje partnere! Evo ko je izabrao Filipa, Terzu i Bebicu, očekivano ili ne? (VIDEO)

Svi su ovakav ishod i očekivali.

Filip Đukić sledeći je muškarac kog je pozvao voditelj Darko Tanasijević, a on je dobio samo jednu ljubavnu ponudu od Tanje Stijelje Boginje, sa kojom će i biti spojen u nedelji ljubavi.

Teodora Delić izabrala je svog dečka Nenada Macanovića Bebicu za svog ljubavnog para.

- Ja sam zauzeta devojka, ja sam u vezi sa Nenadom. Naravno da će on biti moj izabranik jer je on izabranik u mom životu trenutno - rekla je Teodora.

Sofija je naravno izabrala Terzu.

- Jedina osoba koju bi izabrala ovde, a i napolju bih, mi smo u ogromnoj ljubavi

- Mi smo ljubav od prošle sezone. Ja nisam izdržao, bežao sam od Sofije, blamirao sam nju, a ove sezone sam pokazao da se stvarno volimo - rekao je Terza.

Autor: R.L.