BOGINJA STAVILA IVANA ISPRED MIĆE! Pržulj povileneo, Marinković mu poručio: Ti si ljubomoran na mene! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mnogo ga je razočarala.

Lepi Mića i Ivan Marinković počeli su da se svađaju oko odnosa sa Tanjom Stijeljom Boginjom.

- Rekao si da ti je Boginja miljenica, a pre neki dan je teraš iz Paba jer se druži sa mnom, ti si ljubomoran na mene - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja izvoli, kaži - rekao je Mića.

- Ja sam rekla da Ivana gotivim i da me nikad nije uvredio, a ti si se malo naljutio na mene, rekao si mi dobro, ti ga gotiviš, ali smo se malo posvađali - rekla je Boginja.

- Ti si p*čka pijana - rekao je Mića Ivanu.

- Ja Boginjicu volim, a ti si ljubomoran - rekao je Marinković.

- Ja sam te vređao, Ivan nije nikad, ko ti je draži - pitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne moram da kažem, Ivan me nikad nije uvredio, nikad mi ništa nije zamerio, a ja tebi zameram. Ivan mi je draži ali moram da obrazložim. Nikad mi nije nametao mišljenje - rekla je Boginja.

Autor: R.L.

