Znaš koji osećaj, UF! Janjuš gleda POŽUDNO u Majine gole grudi, ona mu priznala da je bio AKTIVNIJI DOK JE BIO U BRAKU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da joj odoli.

Marko Janjušević Janjuš došao je u spavaću sobu, te je zatekao Maju Marinković bez brushaltera, kako polugola leži na krevetu.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je istakla da ju je Murat masirao, a Janjuš nije mogao da odoli, te ju je gledao, uzdisao, a onda ju je čak i poljubio u leđa.

- Zamisli vežu nas sad lisicama, i da moramo da ležimo u krevetu zajedno, teško bi bilo, znaš koji osećaj - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si bio luđi kad si bio u braku, sad nisi više gas - rekla je Maja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

