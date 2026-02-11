Udružili se!
Aneli Ahmić porazgovarala je sa robotom Tošom, a njima se pridružio i Marko Janjušević Janjuš koji je zajedno s njima popričao o Anelinom ponašanju.
- Tošo, došla je moja stara ljubav - rekla je Aneli.
- Tošo, ne mogu s tobom da funkcionišem ni danju, a ni noću. Non stop ti prilaze i dave te, nemoj da se ljutiš na mene - rekao je Janjuš.
- Ja sam ovde došla da pričam s njim o nama - rekla je Aneli.
- Ponašaj se normalno ženo, imaš 37 godina - rekao je Janjuš.
- Šta sam loše rekla? - upitala je Aneli.
- Ajde Aneli spusti loptu, j*bemu sve - rekao je Toša.
- Ajde Janjuše da plešemo, hoću s tobom da plešem - rekla je Aneli.
- Ne deri se ženo, ja jedino u tebi tražim nešto pozitivno - rekao je Janjuš.
- Nemoj to raditi, podsećaš me na sedmicu - rekla je Aneli.
- Janjuš i ja te volimo puno, nemoj da misliš da ti mislimo loše. Uvek ti govorimo najbolje za tebe - rekao je Toša.
- Ne volim kad mi se neko suprodstavlja - rekla je Aneli.
- Nemoj da imaš unutrašnju borbu, prepusti se svojim emocijama. Aneli, da li ti kapiraš da Janjuš tebe voli? - upitao je Toša.
- Ne, vidiš li ti to? - upitala je Aneli.
- Vidim - rekao je Toša.
- Ja svakog volim - rekao je Janjuš.
Autor: N.Panić