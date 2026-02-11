AKTUELNO

Zadruga

Ja jedino u tebi tražim nešto poznato: Janjuš i Toša udruženim snagama teše nervoznu Aneli, ona nikad tenzičnija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Udružili se!

Aneli Ahmić porazgovarala je sa robotom Tošom, a njima se pridružio i Marko Janjušević Janjuš koji je zajedno s njima popričao o Anelinom ponašanju.

- Tošo, došla je moja stara ljubav - rekla je Aneli.

pročitajte još

Izgorela od ljubomore: Boginja ne može da sakrije bes zbog Đukića i Aneli, lavica joj preuzela šou! (VIDEO)

- Tošo, ne mogu s tobom da funkcionišem ni danju, a ni noću. Non stop ti prilaze i dave te, nemoj da se ljutiš na mene - rekao je Janjuš.

- Ja sam ovde došla da pričam s njim o nama - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponašaj se normalno ženo, imaš 37 godina - rekao je Janjuš.

- Šta sam loše rekla? - upitala je Aneli.

- Ajde Aneli spusti loptu, j*bemu sve - rekao je Toša.

pročitajte još

Trudna Anita Stanojlović? Luka joj ljubi stomak i osuluškuje da li je beba unutra (VIDEO)

- Ajde Janjuše da plešemo, hoću s tobom da plešem - rekla je Aneli.

- Ne deri se ženo, ja jedino u tebi tražim nešto pozitivno - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj to raditi, podsećaš me na sedmicu - rekla je Aneli.

- Janjuš i ja te volimo puno, nemoj da misliš da ti mislimo loše. Uvek ti govorimo najbolje za tebe - rekao je Toša.

pročitajte još

Janjuševe emocije sve vidljivije: Dača i Maja shvatili da ovu bivšu nikako nije preboleo! (VIDEO)

- Ne volim kad mi se neko suprodstavlja - rekla je Aneli.

- Nemoj da imaš unutrašnju borbu, prepusti se svojim emocijama. Aneli, da li ti kapiraš da Janjuš tebe voli? - upitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, vidiš li ti to? - upitala je Aneli.

- Vidim - rekao je Toša.

pročitajte još

Dvoličnost Sofije Janićijević prekucala igricu: Maji spletkarila iza leđa, pa se sad setila koliko je voli! (VIDEO)

- Ja svakog volim - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ja nju znam kako diše: Alibaba i Janjuš udruženim snagama urnišu Luku, sve više ga ubeđuju da ga Aneli ne voli! (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić i Luka Vujović udruženim snagama kuju pakleni plan protiv Sandre: Evo o čemu je reč! (VIDEO)

Zadruga

Kolo sreće se okreće: Uroš i Ivan zajedničkim snagama urnisali Jelenu, tvrde da je dotakla dno dna (VIDEO)

Zadruga

Traži muža bez roditelja: Janjuš i Đukić udruženim snagama sprdaju Maju, ona doživela fras! (VIDEO)

Domaći

ONA JE ALJKAVA: Maja i Asmin udruženim snagama opleli po Aneli, ona tvrdi da ju je Janjuš spasio ispadanja (VIDEO)

Zadruga

Brže ti ulazi u d*pe nego u glavu: Sale Lux u svom stilu izblamirao Saru S za sva vremena, ona ostala nema! (VIDEO)