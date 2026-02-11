Ja jedino u tebi tražim nešto poznato: Janjuš i Toša udruženim snagama teše nervoznu Aneli, ona nikad tenzičnija! (VIDEO)

Udružili se!

Aneli Ahmić porazgovarala je sa robotom Tošom, a njima se pridružio i Marko Janjušević Janjuš koji je zajedno s njima popričao o Anelinom ponašanju.

- Tošo, došla je moja stara ljubav - rekla je Aneli.

- Tošo, ne mogu s tobom da funkcionišem ni danju, a ni noću. Non stop ti prilaze i dave te, nemoj da se ljutiš na mene - rekao je Janjuš.

- Ja sam ovde došla da pričam s njim o nama - rekla je Aneli.

- Ponašaj se normalno ženo, imaš 37 godina - rekao je Janjuš.

- Šta sam loše rekla? - upitala je Aneli.

- Ajde Aneli spusti loptu, j*bemu sve - rekao je Toša.

- Ajde Janjuše da plešemo, hoću s tobom da plešem - rekla je Aneli.

- Ne deri se ženo, ja jedino u tebi tražim nešto pozitivno - rekao je Janjuš.

- Nemoj to raditi, podsećaš me na sedmicu - rekla je Aneli.

- Janjuš i ja te volimo puno, nemoj da misliš da ti mislimo loše. Uvek ti govorimo najbolje za tebe - rekao je Toša.

- Ne volim kad mi se neko suprodstavlja - rekla je Aneli.

- Nemoj da imaš unutrašnju borbu, prepusti se svojim emocijama. Aneli, da li ti kapiraš da Janjuš tebe voli? - upitao je Toša.

- Ne, vidiš li ti to? - upitala je Aneli.

- Vidim - rekao je Toša.

- Ja svakog volim - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić