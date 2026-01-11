Traži muža bez roditelja: Janjuš i Đukić udruženim snagama sprdaju Maju, ona doživela fras! (VIDEO)

Hit!

Maja Marinković čula je da je Marko Janjušević Janjuš ogovara kod Filipa Đukića i odmah je htela da sazna o čemu je reč, a kada su joj rekli šta su pričali, ona se po svemu sudeći naljutila.

- Filipe, jel Janjuš to meni nešto rekao? - upitala je Maja. - Kaže: ''Jadan tvoj muž'' - odgovorio je Đukić.

- Jadan moj muž? To će biti pravi muškarac. Stabilan, van javnog sveta i koji će me voleti najviše na svetu, a i biti srećan što ima ovakvu ribu pored sebe. Jak, hrabar, pravi muškarac koji će me gledati kao u Boga - rekla je Maja.

- Daj Bože - rekao je Janjuš.

- Vidiš koliko si ti kvaran. Danas si rekao da sam najjači lik - rekla je Maja.

- Mislim ljubavno - dodao je košarkaš.

- Pusti ljubav, čuvaj zdravlje. Poludela bih da sam luda manje - zapevala je Maja.

- Gledaj samo da nema roditelje - smejao se Janjuš.

- Zašto? - upitala je ona.

- Da im ne zagorčaš život - rekao je Janjuš.

- Janjuš ga ne vadi - umirao je Đukić od smeha.

- Nešto me drk*ju, udržili se protiv mene - naljutila se Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić