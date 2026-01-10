AKTUELNO

Zadruga

Napravio je najvećom budalom: Luka pred svima isponižavao Anitu i ismejao joj se u facu dok ona doživljava fras zbog Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Anastasija Buđić je dala reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o svađi s Lukom Vujovićem.

pročitajte još

Mogu da joj držim časove dostojanstva: Sofija se brutalnim rečima obratila Milici Veličković! Žestoko razvezala jezik i poručila joj da je laka devojk

- Anita, zašto ste se ti i Luka danas posvađali nakon emisije? - upitala je Anastasija.

- Zato što mi nije rekao da je dao piće Aneli, već sam videla i ostala zatečena u tom trenutku - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si njemu jako zamerila tu situaciju - rekla je Anastasija.

- Zamerila sam mu jer smo na početku odnosa i smatram da ako se poverenje izgubi na početku, onda je jako teško da ga povratim. Ja znam da on nema emocije i da mi je veran, ali ne treba da dozvoljava da se dešavaju takve situacije. Ja sam sigurna da on nema emocije, ali me povredilo što mi je prećutao - rekla je Anita.

pročitajte još

Postao veliki savetnik: Janjuš otkrio Milici kako da Terzi provoza psihu i razvali ga, pa negirao da je ikad bio s njom! (VIDEO)

- Luka da li ti misliš da je Anita izdramila bezveze? - upitala je Anastasija.

- Po mom mišljenju je ona izdramila malo više za stolom - rekao je Luka.

- Tvoj odgovor treba da bude: ''Da povredio sam je, shvatio sam grešku i neće se ponavljati''. Ovaj dečko nije normalan, moj sin od pet godina kad mu ponovim dva puta shvati šta pričam - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je zakopčala Filipu rajsferšlus, pa joj ja ništa nisam zamerio - rekao je Luka.

- On se samo smeje, meni je žao što ne mogu da te udarim, ali videćeš napolje - rekla je Anita.

pročitajte još

Stao u zaštitu prijatelja! Munjez se žestokim rečima obratio Mariji Kulić: Smeju ti se detetu kako k*ki po imanju, to je tvoj proizvod podobna majko!

- Meni je ona mnogo simpatična, ja sam poludeo za ovom devojkom. Jeste u pravu i izvinio sam joj se, nepromišljen postupak totalno - rekao je Luka.

- I da imamo dvesta guarana, ne može više nikom da da već nek odvajaju svi od svojih budžeta kao što i mi i naše porodice odvajaju. Shvatila sam da je bolje sprečiti nego lečiti tako da od sutra on menja garderober, a ko mu se obrati on će uzvratiti sa: ''Mrš k*rvetino'' - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti smeta Anitina ljubomora na delu? - upitala je Anastasija.

- Ne, probudila je u meni nešto novo i ne ljutim se. Ja znam da Anita zna da nemam emocije prema Aneli, ali ona koristi svaki momenat i situaciju - rekao je Luka.

pročitajte još

Bolesnice, priznaj da si mojom čarapom obrisala: Bivša učesnica Elite svim srcem stala uz Zoricu Marković, pa otresla Miljanu na mrežama!

- Ja sam Luki rekla kako će od sad da reaguje kad je Aneli u pitanju. Nikada nisam videla da je on pogledao, verovatno bi ostao bez jednog oka da sam videla da je pogledao. On se ovako smeje 24/7, ali objasniću mu posle neke stvari - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Od večeras ih podržavam: Janjuš dao sud o odnosu Luke i Anite, ismejao ih pred svima (VIDEO)

Zadruga

Kao hipnotisana: Alibaba isponižavao Saru i priznao joj da je mutava, ona blene u njega kao tele! (VIDEO)

Zadruga

MUVANJE PRED SVIMA! Luka upitao Anitu za STRASTVENI ZAGRLJAJ, ona se OZARILA! (VIDEO)

Domaći

Treba da se zahvali Bogu što sam je prihvatio: Luka zaurlao iz petnih žila na Aneli i isponižavao je pred svima, ona grca u suzama! (VIDEO)

Zadruga

ZBOG OVE ANKETE SVI POKUŠALI DA SE OPRAVDAJU: Aneli tvrdi da su za sve zaslužni Luka i Asmin (VIDEO)

Zadruga

Sve oči uprte u Aneli i Alibabu: Jurcaju se po Beloj kući, pred svima završili zajedno u krevetu! (VIDEO)