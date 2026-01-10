Napravio je najvećom budalom: Luka pred svima isponižavao Anitu i ismejao joj se u facu dok ona doživljava fras zbog Aneli! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Anastasija Buđić je dala reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o svađi s Lukom Vujovićem.

- Anita, zašto ste se ti i Luka danas posvađali nakon emisije? - upitala je Anastasija.

- Zato što mi nije rekao da je dao piće Aneli, već sam videla i ostala zatečena u tom trenutku - rekla je Anita.

- Ti si njemu jako zamerila tu situaciju - rekla je Anastasija.

- Zamerila sam mu jer smo na početku odnosa i smatram da ako se poverenje izgubi na početku, onda je jako teško da ga povratim. Ja znam da on nema emocije i da mi je veran, ali ne treba da dozvoljava da se dešavaju takve situacije. Ja sam sigurna da on nema emocije, ali me povredilo što mi je prećutao - rekla je Anita.

- Luka da li ti misliš da je Anita izdramila bezveze? - upitala je Anastasija.

- Po mom mišljenju je ona izdramila malo više za stolom - rekao je Luka.

- Tvoj odgovor treba da bude: ''Da povredio sam je, shvatio sam grešku i neće se ponavljati''. Ovaj dečko nije normalan, moj sin od pet godina kad mu ponovim dva puta shvati šta pričam - rekla je Anita.

- Ona je zakopčala Filipu rajsferšlus, pa joj ja ništa nisam zamerio - rekao je Luka.

- On se samo smeje, meni je žao što ne mogu da te udarim, ali videćeš napolje - rekla je Anita.

- Meni je ona mnogo simpatična, ja sam poludeo za ovom devojkom. Jeste u pravu i izvinio sam joj se, nepromišljen postupak totalno - rekao je Luka.

- I da imamo dvesta guarana, ne može više nikom da da već nek odvajaju svi od svojih budžeta kao što i mi i naše porodice odvajaju. Shvatila sam da je bolje sprečiti nego lečiti tako da od sutra on menja garderober, a ko mu se obrati on će uzvratiti sa: ''Mrš k*rvetino'' - rekla je Anita.

- Da li ti smeta Anitina ljubomora na delu? - upitala je Anastasija.

- Ne, probudila je u meni nešto novo i ne ljutim se. Ja znam da Anita zna da nemam emocije prema Aneli, ali ona koristi svaki momenat i situaciju - rekao je Luka.

- Ja sam Luki rekla kako će od sad da reaguje kad je Aneli u pitanju. Nikada nisam videla da je on pogledao, verovatno bi ostao bez jednog oka da sam videla da je pogledao. On se ovako smeje 24/7, ali objasniću mu posle neke stvari - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić