Čekam da mi vređaš dete, ajde: Terza i Sofija brutalno zaratili, on je izmarširao kao kera! (VIDEO)

Sve zbog Teodore!
Borislav Terzić Terza zabranio je Sofiji Janićijević da pije jer je po svemu sudeći ponovo podivljala, a ona ga je u jednom momentu uvredila čime ga je isprovocirala i dobila duplo nazad.
- Nema više alkohola - rekao je Terza.
- Ti si alkoholičar klošaru jedan - rekla je Sofija.
- Ja klošar? Čuješ šta te pitam - rekao je Terza.
- Ne - rekla je Sofija.
- Ajde na spavanje - rekao je Terza.
- Ajde ti kod Teodore da joj se smeješ dok te ja gledam - rekla je Sofija.
- Za ovaj klip ćeš me zapamtiti, hoćeš opet da mi j*beš dete? Ajde to čekam - rekao je Terza.
- Ja? - upitala je Sofija.
- Mrš u kuću - rekao je Terza.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić