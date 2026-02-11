AKTUELNO

Zadruga

Čekam da mi vređaš dete, ajde: Terza i Sofija brutalno zaratili, on je izmarširao kao kera! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve zbog Teodore!

Borislav Terzić Terza zabranio je Sofiji Janićijević da pije jer je po svemu sudeći ponovo podivljala, a ona ga je u jednom momentu uvredila čime ga je isprovocirala i dobila duplo nazad.

- Nema više alkohola - rekao je Terza.

- Ti si alkoholičar klošaru jedan - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja klošar? Čuješ šta te pitam - rekao je Terza.

- Ne - rekla je Sofija.

- Ajde na spavanje - rekao je Terza.

- Ajde ti kod Teodore da joj se smeješ dok te ja gledam - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za ovaj klip ćeš me zapamtiti, hoćeš opet da mi j*beš dete? Ajde to čekam - rekao je Terza.

- Ja? - upitala je Sofija.

- Mrš u kuću - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

