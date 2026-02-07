AKTUELNO

SVE ŠTO JE S NJOM, TO MI JE ZABAVNO: Bora obrisao kao gumicom loše trenutke sa Anastasijom, pa istakao da se pored nje smeje iskreno kao dete! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Učesnici Elite danas biraju najzabavniu osobu. Naredni je svoj stav iskazao Filip Đukić.

- Janjuš je na prvom mestu. Veoma mi je zanimljiv i smešan. Kroz sarkazam i ironiju ume da kaže svašta. Na drugom mestu je Bora. On je sam po sebi veoma komičan. Luka je veoma zabavan kad nije usiljen - rekao je Filip.

- Ovo je veoma lepa anketa. Mečka Božana iz Rumunije, a ovde mogu da budu ljudi koji izmamljuju osmeh na licu, njih je jako malo. Vodiću se negde svojim stavovima. Milan me često nasmeje, kao i Ivan. Na trećem mestu je Sale Luks - kazao je Mića.

- Janjuš, njegov humor veoma volim. Terza je zabavan. Moram da navedem i Luksa koji ume da me nasmeje. Moram da izdvojim osobu koja je meni najviše smeha donela, a to je Anastasija. Sve što je s njom, to mi je najzabavnije. Ona je na prvom mestu - kazao je Bora.

