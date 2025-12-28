AKTUELNO

CEPALO MI SE SRCE DOK... Bora Santana rešio da spusti loptu sa Anastasijom, ona sumnja u njegove namere! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Bora Santana rešio je da svede račune sa Anastasijom Brčić i da progovore o svojim sukobima, koji žučniji iz dana u dan.

- Sve mi se skupilo. Nije problem to što ti ne želiš da budeš sa mnom, nego jer si me povredila veoma, nakupljalo mi se. Rekao sam ti i što mislim i što ne mislim. Imao sam nameru da te povredim samo, iskreno. Imao sam osećaj da neke stvari namerno radiš. Više ne želim da ti dobacujem i da te vređam. Ako treba, javno ću se izviniti i tvojim roditeljima. Ti si opet krenula na mene, nisi imala lepo ponašanje. Meni se veoma cepalo srce kad sam ti izgovarao neke stvari - rekao je Bora.

- Nije ti se cepalo srce - rekla je Anastasija.

- Ti si sve napravila, naš haos, naše svađe...eto, to je to. Neću te vrećati više nikada i psovati, dajem ti reč da stvarno neću. Samo da znaš, ja tebi nisam neprijatelj, a ti si meni ispala neprijatelj - kazao je Bora.

- Izvini za sve, nisam rekla da smrdiš, nego da presvučeš trenerke. Međutim, ono što si ti rekao za mog oca, sestru...to je prestrašno - kazala je Anastasija.

- Nisam rekao kako ti govoriš. Anastasija, neću te dirati i vređati. Budi ovde sa nekim ako želiš, radi šta želiš. Ja te neću praviti ljubomornom. Idem dalje, pokušaću da se dignem, biće to sve dobro - kazao je Bora.

