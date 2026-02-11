Ne treba mi mnogo da puknem: Mina jeca na sav glas, hoće da odsvira kraj sa Viktorom! (VIDEO)

Drama!

Mina Vrbaški jecala je na sav glas i žalila se cimerima na Viktorovo ponašanje, koje joj se nikako ne dopada. Nju je savetovala Dragana Spasojević, koja misli da su godine najveći problem.

- Mene to ne radi i ne sviđa mi se. On umesto da me zagrli i da mi da ljubavi non stop mi se žali i govori mi da sam debela. Ne prija mi to, meni se to ne sviđa i neću takav odnos - jecala je Mina.

- Ko sa decom spava up*šan se budi - dodala je Dragana.

- To i sama kažem... Ne prija mi, ne odgovara mi i muči me - plakala je Mina.

- Kad ti jednom ne prija posle ti se sve zgadi. On je klinac - rekla je Dragana.

- Ne treba mi mnogo da puknem - dodala je Mina.

Autor: A. Nikolić