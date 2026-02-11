AKTUELNO

Odrukala sve tajne: Aneli otkrila kako joj je Janjuš izjavljivao ljubav, on pobeseno! (VIDEO)

Ovo nije želeo da se sazna!

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš osamili su se u dvorištu Bele kuće nakon žurke u kazinu. Ona je otkrila da joj je Janjuš više puta reako da je voli, ali on to nije želeo da prizna i to je nju jako iznerviralo.

- Ajde priznaj šta si pričao! Pričao si da me voliš i da me još nis zaobravio - govorila je Aneli.

- Ja to pričao? - dodao je on.

- P*čko, nisi pričao? Nemoj da kažem datum i vreme da vrate kamere - nastavila je ona.

- Šta hoćeš ti? Hoćeš da me vređaš? - pitao je on.

- Da - rekla je Aneli.

- Iste sekunde možeš da odj*beš - pričao je Janjuš.

- Neću - ponavljala je Ahmićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

