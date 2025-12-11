Gubiš sebe i gubiš ženu: Hana direktnije nego ikad pokušala da otvori Neriu oči, on sve bešnji zbog njenog ulaska! (VIDEO)

Nije želeo da ona uđe!

Hana Duvnjak nastavila je da drži predavanje Neriu Ružaniju koji nije mogao da shvati o čemu mu ona govori, ali čini se da je on svojim odgovorima nju sve više izluđivao.

- Stvarno ne mogu da verujem da ću ja na kraju sebe diskvalifikovati. Trebaš da budeš zahvalan što imaš nekog ko te toliko voli, a ti tu osobu najviše povređuješ. Je l' hoćeš da kažeš da ti nisam bitna i da ti ne trebam? - upitala je Hana.

- Ne, neću da kažem - rekao je Nerio.

- Tako se ponašaš - rekla je Hana.

- Nemam nameru da te gazim - rekao je Nerio.

- Ti si samo poslednjih pola sata uradio meni sve najgore. Molim te udahni i izdahni deset puta, razmisli šta radiš. Nisi dete i nisi glup, razumem da ti je teško, ali razmisli šta radiš. Ja ne mogu ovako, seti se šta sam ti sve rekla Nerio i šta radiš. Nemoj da budeš ljut, besan i sj*ban nego samo razmisli šta ti se govori i šta radiš. Gubiš sebe i gubiš ženu, zbog čega? Je l' razumeš? - upitala je Hana.

- Ne znam da li razumem šta mi govoriš, poludeću - rekao je Nerio.

- Ja ne razumem zbog koga? Jedino sam ja ovde i jedino ti ja govorim, zbog koga ćeš poludeti? - upitala je Hana.

- Zbog sebe i stvari koje sam uradio - rekao je Nerio.

- Pokaj se i ispravi, što više ponavljaš sve je gore. To što si ti bio dobar par dana, ti si već mene sj*bao napolju i na kraju se uvuklo dete, tada više nisam mogla. Pokaži ko si i šta si, pokaži da bi učinio sve za svoju ženu i svoje dete - rekla je Hana.

- Koji je problem s tim što sam se ja ućutao? - upitao je Nerio.

- Ispalo je da lažeš, da Sita govori istinu o meni, da sam ja za sve kriva - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić