Nek udari mene, ne njega: Boginja grca u suzama zbog sukoba Đukića i Alibabe, Uroš joj očitao bukvicu! (VIDEO)

Nema kraja drami!

Tanja Stijelja Boginja grcala je u suzama zbog Filipa Đukića i Asmina Durdžića, a potom joj se pridružio i Uroš Stanić koji joj je održao lekciju i otkrio joj ko je kriv za sukob nje i Maje Marinković.

- Što njega dira? Nek mene udari, ne njega. Uroš je kriv, ne mogu da shvatim kakav je čovek - rekla je Boginja.

- Uroš nije kriv što je Asmin hteo da udari Uroša - rekao je Mina.

- Ja ne kuvam ništa, ti mi nisi rekla koju ćeš pesmu da poručiš i Maja te lepo pitala: ''Je l' za mene?'' - rekao je Uroš.

- Ja sam se smejala i došla da joj objasnim da nisam poručila tu pesmu - rekla je Boginja.

- Moram da budem realan, nisi fer. Ja ništa nisam zakuvao, ti si nju počela da provociraš - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić