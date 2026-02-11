AKTUELNO

Zadruga

Nek udari mene, ne njega: Boginja grca u suzama zbog sukoba Đukića i Alibabe, Uroš joj očitao bukvicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema kraja drami!

Tanja Stijelja Boginja grcala je u suzama zbog Filipa Đukića i Asmina Durdžića, a potom joj se pridružio i Uroš Stanić koji joj je održao lekciju i otkrio joj ko je kriv za sukob nje i Maje Marinković.

pročitajte još

Evo ti srednji prst: Maja se našla oči u oči s Boginjom, umešao se Alibaba i nastao haos! (VIDEO)

- Što njega dira? Nek mene udari, ne njega. Uroš je kriv, ne mogu da shvatim kakav je čovek - rekla je Boginja.

- Uroš nije kriv što je Asmin hteo da udari Uroša - rekao je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne kuvam ništa, ti mi nisi rekla koju ćeš pesmu da poručiš i Maja te lepo pitala: ''Je l' za mene?'' - rekao je Uroš.

- Ja sam se smejala i došla da joj objasnim da nisam poručila tu pesmu - rekla je Boginja.

pročitajte još

Zamisli ovu alkoholičarku kući da odvedem? Terza razvezao jezik i Sofiju uništio prozivkama, ona jeca! (VIDEO)

- Moram da budem realan, nisi fer. Ja ništa nisam zakuvao, ti si nju počela da provociraš - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

DRAMA BEZ KRAJA! Miona uspela Ša da dovede do ludila zbog šetnje sa Urošem, pa reper udario na Stanića i njega okrivio za svoj izliv BESA! (VIDEO)

Zadruga

Šok scene u Eliti: Dok Đukić ljubi Teodoru, obezbeđenje pravi živi zid da ih Bebica ne dohvati! (VIDEO)

Zadruga

Šimanovcima odzvanjaju jecaji: Anđela se slomila nakon haosa sa Gastozom, suzama poplavila sve oko sebe! (VIDEO)

Zadruga

Haos u Beloj kući: Miljana razvezala jezik, Soni na meti osuda jer ne brani Jelenu! (VIDEO)

Zadruga

Nestalo mi je mastila, NE MOGU DA LUPAM PEČATE: Odnos Ene i Peje puca kao tanak led, pljušte provokacije na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Želim da mi budeš poslednja žena: Luka pokušao da zamaže Aneli oči, ona ga ponovo navlači da raskine s njom! (VIDEO)