Drama: Maja Marinković shvatila da su joj ukradeni lemuri, spremna da napravi karambol veka! (VIDEO)

Nije joj do života!
Maja Marinković shvatila je da joj je neko ukrao igračkice Lemure, zbog čega je doživela nervni slom i rešila da napravi haos.
- Šta da radim, ko mi je uzeo igračke? - upitala je Maja.
- Smiri se - rekao je Dača.
- Sad ću haos da napravim. Ko mi je dirao igračke? - upitala je Maja.
- Asmin verovatno - rekla je Jovana.
- Nema šanse - rekao je Dača.
- Nek me ostave više na miru, pomerite se od mene svi - rekla je Maja.
- Imaju zadatak sigurno - rekla je Milena.
- Nek me ostave na miru, odmah nek mi vrate igračke - rekla je Maja.
- Polako - rekla je Jovana.
- Pomerite je od mene odmah. Nemoj da mi diraju moje stvari, nikog ne diram - rekla je Maja.
- Ko ti je dirao, ljudi će reći odmah - rekao je Anđelo.
- Zadatak je - rekla je Milena.
- Ne zanima me, odmah nek mi vrate stvari - rekla je Maja.
Autor: N.Panić