Drama: Maja Marinković shvatila da su joj ukradeni lemuri, spremna da napravi karambol veka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj do života!

Maja Marinković shvatila je da joj je neko ukrao igračkice Lemure, zbog čega je doživela nervni slom i rešila da napravi haos.

- Šta da radim, ko mi je uzeo igračke? - upitala je Maja.

- Smiri se - rekao je Dača.

- Sad ću haos da napravim. Ko mi je dirao igračke? - upitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin verovatno - rekla je Jovana.

- Nema šanse - rekao je Dača.

- Nek me ostave više na miru, pomerite se od mene svi - rekla je Maja.

- Imaju zadatak sigurno - rekla je Milena.

- Nek me ostave na miru, odmah nek mi vrate igračke - rekla je Maja.

- Polako - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pomerite je od mene odmah. Nemoj da mi diraju moje stvari, nikog ne diram - rekla je Maja.

- Ko ti je dirao, ljudi će reći odmah - rekao je Anđelo.

- Zadatak je - rekla je Milena.

- Ne zanima me, odmah nek mi vrate stvari - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

