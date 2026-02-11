Rasturačice brakova: Boginja nastavlja da provocira Maju brutalnim prozivkama, ona razvezala jezik i unakazila je! (VIDEO)

Haos!
Tanja Stijelja Boginja sela je na krevet kod Filipa Đukića i počela da provocira Maju Marinković, zbog čega joj ona nije ostala dužna i brutalno je izvređala.
- Ko mi je ukrao Lemure? - upitala je Maja.
- Da nisam ja možda? - dodala je Boginja.
- Aj pali ćorava - rekla je Maja.
- Operisana kobiletino, to si ti - rekla je Boginja.
- Pogledaj zubi kako si ti žuti, nisam te videla tri puta da si se okupila - rekla je Maja.
- K*rvo jedna raspala, rasturačice brakova - rekla je Boginja.
- Ćorava pali, nikad nećeš biti žrtva - rekla je Maja.
- Nemoj da stojiš dečku nad glavom i da se svađaš - rekao je Anđelo.
- Koliko ste ljubomorni - rekla je Boginja.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić