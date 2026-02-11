AKTUELNO

Rasturačice brakova: Boginja nastavlja da provocira Maju brutalnim prozivkama, ona razvezala jezik i unakazila je! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos!

Tanja Stijelja Boginja sela je na krevet kod Filipa Đukića i počela da provocira Maju Marinković, zbog čega joj ona nije ostala dužna i brutalno je izvređala.

- Ko mi je ukrao Lemure? - upitala je Maja.

- Da nisam ja možda? - dodala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aj pali ćorava - rekla je Maja.

- Operisana kobiletino, to si ti - rekla je Boginja.

- Pogledaj zubi kako si ti žuti, nisam te videla tri puta da si se okupila - rekla je Maja.

- K*rvo jedna raspala, rasturačice brakova - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ćorava pali, nikad nećeš biti žrtva - rekla je Maja.

- Nemoj da stojiš dečku nad glavom i da se svađaš - rekao je Anđelo.

- Koliko ste ljubomorni - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

