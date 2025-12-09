AKTUELNO

Zadruga

Boginja razvezala jezik: Otkrila sve detalje Lukinog muvanja, Aneli odmah lupila kontru s Anđelom! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o flertu Tanje Stijelje Boginje i njega.

- Što si želeo sa Boginjom da razgovaraš sa strane? - upitao je Milan.

Raskrinkane prljave radnje Luke Vujovića: Danima na kvarno muvao Boginju, Aneli hoće da vodi Janjuša u hotel! (VIDEO)

- Zato što se upalio na Mićin predlog, a to je da su Boginja i on idealan par - rekla je advokatica.

- Ja sam videla da su se oni gledali na zidiću, a ja sam mu rekla danas: ''Ti si budući pobednik Elite 9'', a on mi je ljubio ruku - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja i ja smo naručili majcu Bog i Boginja, igrali smo Tik Tok meč i giftovao sam je - rekao je Luka.

- On je meni pre izbora za omiljenu rekao: ''Sad će da se okrene ploča'' i uzeo je Aneli. Kad god je u krevetu u Pabu, zove me da legnem pored njega - rekla je Boginja.

Od karambola napravila sprdnju: Aneli obesmislila epski haos sa Lukom, preko noći zaobravila na jeziv sukob! (VIDEO)

- Drugo je kad se devojka blamira, ali on koji se ponižava kao muškarac to mi je već stvarno strašno - rekla je Matora.

- On se toliko trudio da utera Aneli tako što je uzeo Boginju od Anđela - rekao je Ivan.

- Luka nije normalno da imaš šale sa devojkama i tako dalje - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je celu izolaciju uvek samo spominjala Anđela, kad god bi pričala s nekim i tako dalje - rekla je Rada.

Sledi sedam paklenih dana ili uživanja? Aneli izabrala Luku za omiljenog, biće žestoko u hotelu! (VIDEO)

- Baš mi je drago što ste pomenuli ovu priču, trajaće dan i tako dalje. Smešno mi je - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

