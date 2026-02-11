NAPETO DO SAMOG KRAJA! Oni su pobednici današnjeg takmičenja, čak četiri para imaju ISTI BROJ BODOVA! (VIDEO)

Evo ko se pokazao najbolje u današnjem izazovu!

Učesnici Elite povodom nedelje ljubavi, danas su dobili zadatak da pogode što više balona koji su označeni određenim brojem bodova.

I pored volje takmičara da se istaknu, samo je nekolicina uspela da zaista ostvari prave rezultate.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić bili su od onih parova koji su se veoma istakli u današnjem takmičenju.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević takođe su uspele da se domognu samog vrha najuspešnijih učesnika u igrici.

- Nakon poslednjeg kruga, zbirom svih pogodaka, izglasan je pobednički par.

Dača i Rada, Janjuš i Maja, Sofija i Terza, Mina i Viktor su imali izjednačeni broj bodova, te su oni pobedbici.

Autor: S.Z.