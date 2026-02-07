AKTUELNO

Zadruga

Napeto do samog kraja: Dušicu i dalje boli Viktor, jedva dočekala da ga napljuje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući. 

Žestoka kazna za Radu Todorović! Veliki šef doneo HITNU ODLUKU zbog zverskog napada na Ivana Marinkovića!

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroš prema meni jer ne prenese ono što ja kažem nego ono što on hoće. Druga osoba je Bora zbog reči koje mi je izgovorio na morbidan način, a ja ga u tom momentu nisam uzela u usta, a ni uvredila. Treća osoba je Viktor gangrena, balavac koji je ovde ustao i pričao budalaštine za mene. Na kraju se pogubio i izrnuo tri priče, a sve je uradio zbog opstanka jer ga je publika podigla. Odbijen si i šutnut kao ker - govorila je Dušica.

Obezbeđenje šparta po Beloj kući: Rada se totalno demonizovala, ne prestaje da pravi haos, a Ivana šalje u GROB (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

