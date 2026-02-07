Napeto do samog kraja: Dušicu i dalje boli Viktor, jedva dočekala da ga napljuje! (VIDEO)

Žestoko!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući.

- Uroš prema meni jer ne prenese ono što ja kažem nego ono što on hoće. Druga osoba je Bora zbog reči koje mi je izgovorio na morbidan način, a ja ga u tom momentu nisam uzela u usta, a ni uvredila. Treća osoba je Viktor gangrena, balavac koji je ovde ustao i pričao budalaštine za mene. Na kraju se pogubio i izrnuo tri priče, a sve je uradio zbog opstanka jer ga je publika podigla. Odbijen si i šutnut kao ker - govorila je Dušica.

Autor: A. Nikolić