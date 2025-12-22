Napeto do samog kraja ankete: Bebica održao takmičarima lekciju o neuljudnom ponašanju! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najneuljudnije osobe u Beloj kući.

- Danas sam imao situaciju gde je pušionica bila prljava do kolena, a sedeli smo Sale Luks, ja i devojka mlada od 20 godina, a to je Hana. Ona mi je rekla: "Pored ovoliko žena čisti Asmin", umesto da sama uzme i očsti. Ja imam još 15 situacija da navedem, ali to ne želim. Kad se uđe u rehab padne se u nesvest od smrada. Uroš na patikama već tri dana ima g*vna od psa, šeta tako kao na modnoj pisti i priča kako je uredan i lepo se oblači. Anastasija stalno grize nokte i to izgleda fuj - govorio je Asmin.

- Vanja Prodanović, Sara Šajić i Anasrasija - dodala je Anita.

- Najveću neuljudnost pokazujete sredom posle žurke, kad sednete ovde da jedete, pa vam je hrana svuda osim u tanjiru i na kašici. Pijani ne znate šta radite, ljudi ne mogu da vas obuzdaju. Na prvom mestu Milena Kačavenda, drugo mesto Luka Vujović, a treći je Bora. On je meni lomio kutije i psovao decu - dodao je Bebica.

- Anastasija, Iva i Sunčica - rekla je Mina.

Autor: A. Nikolić