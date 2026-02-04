Razotkrivanje počelo: Mina jedva dočekala da odruka Luku i Anitu, tek će nastati novi haos kad se za ovo sazna! (VIDEO)

Žestoko!

Robot Toša porazgovarao je s Minom Vrbaški i Viktorom Gagićem o problemima u njihovoj vezi, a potom je Mina i otkrila neke tajne Toši.

- Tošo, je l' si video svađu mene i Viktora? - upitala je Mina.

- Jesam, baš sam hteo da pitam Viktora šta je bilo - rekao je Toša.

- Mini je smetalo što ja pričam sa Aneli i onda sam ja njoj zabranio da priča sa Asminom - rekao je Viktor.

- Kada je Viktor tu, ja proćaskam sa Alibabom. U međuvremenu je Aneli ispala fer prema nama i onda sam dala dozvolu Viktoru da priča s njom, ali nisam shvatila ozbiljno da ne smem da pričam s Asminom. On se malopre naljutio, ai bez razloga - rekla je Mina.

- Ovo što sam ja radio je bio inat, samo zato što je ona meni prebacila i onda sam morao ja njoj. To je moj kompleks - rekao je Viktor.

- Videćemo ko je veći kompleks - rekla je Mina.

- Ajde - rekao je Viktor.

- Tošo, sad ćemo neke tajne da ti otkrijemo. Anita je s Majom lažno dobra, ona se boji da Maja ne napravi nešto i da ne bude neka scena. Luka se skinuo ispred Maje i došao u gaćama, a onda se hvatao za onu stvar i smeškao se Maji. Luka je napao Uroša, a meni nije smeo ništa da kaže. Druga tajna je da će Asmin imati trojku sa Sarom i Todićkom - rekla je Mina.

- Tajne nemam - rekao je Viktor.

- Imaš tajne šta je Luka radio, ali nećeš da pričaš - rekla je Mina.

- Video sam da se oblačio pred Majom kada sam ja došao - rekao je Viktor.

- Mi mislimo da oni rade nešto namerno i da to potenciraju da bi bio tema - rekao je Dača.

Autor: N.Panić