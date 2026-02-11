Želim da mi neko vreme ne prilaziš: Aneli se izvinila Janjušu za sinoćni sukob, pa ga zamolila za distancu! (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić koji su progovorili o svom odnosu.

- Zbog čega ti i Aneli krenete lepo, a onda se posvađate? - upitao je Bora.

- Ne znam, ja stvarno ne volim da se svađam i ježim se od tih stvari. Ona diše na škrge u rijalitiju i ja nisam tu da je izvodim na pravi put. Njoj ide rođendan ćerki za par dana, treba da bude normalna - rekao je Janjuš.

- Ja sam loše postupila. Janjuš i ja smo se zezali, pili smo i bilo nam je pozitivno veče skroz - rekla je Aneli.

- Da li se stidiš same sebe posle nekih stvari? - upitao je Filip.

- Da, mislim da ne trebam više da pijem i više neću alkohol da pijem jer mi problemi ne trebaju. Na kraju se završilo loše, ja ću snositi posledice zbog toga i to je to - rekla je Aneli.

- Da li se vi družite i dalje? - upitao je Bora.

- Naš odnos varira - rekla je Aneli.

- Aneli, ukoliko ti želiš onda ti više neću prilaziti - rekao je Janjuš.

- Želim da me ispoštuješ i da mi ne prilaziš neko vreme. Moram da dodam da me Filip nije muvao već smo otpevali pesmu i to je to. Boginja se meni unosila u facu, ja nju ne provociram jer je ne shvatam za ozbiljno i nemam inspiraciju s njom - rekla je Aneli.

- Anđelo zbog čega nisi ušao u odnos sa Aneli? - upitao je Bora.

- Gledam je drugarski, ne može ikad da dođe do emotivnog odnosa - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

