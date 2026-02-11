AKTUELNO

Zadruga

Za džabe nema ni kod babe Kačavendi: Aneli raspalila vređalicu, pa se umalo posvađala s Tošom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Aneli Ahmić ucenila je robota Tošu da može da igra uz jednu numeru, ali da joj zauzvrat da pivo što on nije želeo ni da čuje, te je ona odmah izvređala Kačavendu.

- Tošo, je l' hoćeš da ti odigramo gratis nastup? - upitao je Filip.

- K*rac gratis, pa će mi ove dve tražiti piće - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš da otplešem sada? - upitala je Aneli.

- Ukoliko ti želiš hoću - rekao je Toša.

- Može jedno pivo - rekla je Aneli.

- Vidiš da nije gratis - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema za džabe ni kod babe Kačavende - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

