Preko onog sa Đukićem nije smeo da pređe: Luks žestoko zamerio Bebičin oproštaj Teodori! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezao jezik!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su i poslednjeg takmičara za danas, a to je bio Sale Luks.

- Ko ti se najviše zgadio u poslednje vreme? - upitao je Filip.

Prestao sam da je volim kada... Alibaba ogolio dušu i progovorio o emocijama prema Aneli, ova kap mu je prelila čašu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Bora i Anastasija jer idu u ekstreme, više nemaju granice. Ja bih voleo da Bora ne bude sa Anastasijom, ali nemoguće je da ih razdvojiš. Isto bih izdvojio Bebicu i Teodoru jer Bebica mora da shvati da preko onog sa Đukićem ne sme da se pređe. Isto tako me Aneli razočarala na maks jer mi je čas okej, a čas prebaci i za jednu majku to deluje odvratno - rekao je Sale Luks.

Radim na tome da raskinete: Uroš priznao da što pre želi krah ljubavi Bore i Anastasije, ona uletela u radio kao furija! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

