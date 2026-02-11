Preko onog sa Đukićem nije smeo da pređe: Luks žestoko zamerio Bebičin oproštaj Teodori! (VIDEO)

Razvezao jezik!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su i poslednjeg takmičara za danas, a to je bio Sale Luks.

- Ko ti se najviše zgadio u poslednje vreme? - upitao je Filip.

- Bora i Anastasija jer idu u ekstreme, više nemaju granice. Ja bih voleo da Bora ne bude sa Anastasijom, ali nemoguće je da ih razdvojiš. Isto bih izdvojio Bebicu i Teodoru jer Bebica mora da shvati da preko onog sa Đukićem ne sme da se pređe. Isto tako me Aneli razočarala na maks jer mi je čas okej, a čas prebaci i za jednu majku to deluje odvratno - rekao je Sale Luks.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić