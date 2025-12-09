AKTUELNO

Nije mogao da mu prećuti: Dača opako zamerio Alibabi izdaju, on smislio novu taktiku za osvajanje Maje! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Dača Virijević danas se naljutio na Asmina Durdžića zato što ga je namestio na ''Igri istine'' da odruka Maju Marinković, te mu je sad to opasno zamerio, ali je Alibaba ponovo okrenuo ploču na svoju vodenicu.

- Opasno si me z*jebao po treći ili četvrti put - rekao je Dača.

- Ja sam tebe zaštitio da ne lažeš - rekao je Alibaba.

- Ja tebi uopšte nisam ni pričao šta sam pričao s njom, pre tri dana sam ti tek rekao - rekao je Dača.

- Reci joj sad: ''Skupio je hrabrosti i priznao ti istinu, a ti si ga ponizila i on više nikad neće'' - rekao je Alibaba.

- Sad spava - dodao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

