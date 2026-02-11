Volim da me devojke ponižavaju: Uroš nastavlja da provocira Boru i Anastasiju, nikako nemaju mira! (VIDEO)

Ne mogu da ga se reše!

Uroš Stanić došao je u rehab kod Anastasije Brčić i Bore Santane i tom prilikom nastavio da ih maltretira, a u jednom momentu je čak i vređao Boru.

- Ja ne volim muškarce koji nemaju stav i karakter. Devojka se igra s tobom - rekao je Uroš.

- Ja volim da me devojke ponižavaju, da sam ja rob - rekao je Bora.

- Koji ti je limit u poniženju? - upitao je Uroš.

- Da, ti si moje najveće poniženje - rekao je Bora.

- Blam, vi ste blam. Borivoje ti i zaslužuješ nju do kraja života - rekao je Uroš.

- Ajde izlazi, spava nam se - rekao je Bora.

- Hladim se, sve što mi je lako dostupno me ne zanima - rekla je Anastasija.

- I ja isto - rekao je Bora.

- Ja te danas nisam isponižavao u radiju nego tvoja devojka - rekao je Uroš.

- Jeste, to je naša igra - rekao je Bora.

- Ti nemaš inteligenciju da igraš igru - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić