PRAVI MU SCENU PA MU LJUBOMORIŠE: Terza progovorio o sukobu sa Sofijom, otkrio kako ona drži konce u rukama (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Boru Terzića:

- Terza brzo ti pukla Rusija sinoć, kada prebaciš?

- Jeste, ona je meni rekla da me je gledala Teodora, pa da sam joj ja kao namignuo. - rekao je Terza.

- To je takva glupost, nisam ga pogledala - rekla je Teodora.

- Ne znam ovakoo ponašanje mi nije normalno, e sada Teodora ima pravo da ustane i da kaže da ljubomorišem. Ljudi ovde znaju i vide kako se ja ponašam, ja sam uvek isti - rekao je Terza.

- Čim je meni pala ogrlica došlo je do sukoba,ja sam htela da se našalim ali se pretvorilo u sukob - rekla je Sofija.

- Zašto si celo jutro gasirala Maju da joj je Asmin sklonio igrtačke - glasilo je pitanje za Dušicu.

- Ja znam da je pre pretnaest dana bila situacija kada je Asmin rekao da će da joj skloni igračke. Ja sam bila ubeđena da je tako - rekla je Dušica.

Autor: N.B.