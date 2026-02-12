PRAVI MU SCENU PA MU LJUBOMORIŠE: Terza progovorio o sukobu sa Sofijom, otkrio kako ona drži konce u rukama (VIDEO)

Šok!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Boru Terzića:
- Terza brzo ti pukla Rusija sinoć, kada prebaciš?
- Jeste, ona je meni rekla da me je gledala Teodora, pa da sam joj ja kao namignuo. - rekao je Terza.
- To je takva glupost, nisam ga pogledala - rekla je Teodora.
- Ne znam ovakoo ponašanje mi nije normalno, e sada Teodora ima pravo da ustane i da kaže da ljubomorišem. Ljudi ovde znaju i vide kako se ja ponašam, ja sam uvek isti - rekao je Terza.
- Čim je meni pala ogrlica došlo je do sukoba,ja sam htela da se našalim ali se pretvorilo u sukob - rekla je Sofija.
- Zašto si celo jutro gasirala Maju da joj je Asmin sklonio igrtačke - glasilo je pitanje za Dušicu.
- Ja znam da je pre pretnaest dana bila situacija kada je Asmin rekao da će da joj skloni igračke. Ja sam bila ubeđena da je tako - rekla je Dušica.
