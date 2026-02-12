Vežbali smo kod kuće, ali ne na njemu: Teodora komentarom sve ostavila bez teksta, Bebica ponosan! (VIDEO)

Šok!
Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica naredni su imali priliku da odigraju ljubavnu igricu, a mnogima nije mogao da promakne Teodorin komentar:
- Vežbali smo kući, ali ne na njemu - rekla je Teodora.
Mina Vrbaški i Viktor Gagić nisu uspeli da odrade izazov zato što je Viktor uz pomoć svojih ruku pojeo bananu.
Odmah nakon njih na sceni su se našla se i Hana Duvnjak zajedno s Neriom Ružanjijem, kom su krenule suze zbog banane.
Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević zakukale su na samom startu zbog ovog izazova jer ne snalaze najbolje u njemu kako one kažu.
Detaljnije pogledajte OVDE!
Autor: N.Panić