Vežbali smo kod kuće, ali ne na njemu: Teodora komentarom sve ostavila bez teksta, Bebica ponosan! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica naredni su imali priliku da odigraju ljubavnu igricu, a mnogima nije mogao da promakne Teodorin komentar:

Poseban si joj, slaba je na tebe: Nerio sve sigurniji da je Aneli odlepila za Janjušem, predviđa im pomirenje! (VIDEO)

- Vežbali smo kući, ali ne na njemu - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Mina Vrbaški i Viktor Gagić nisu uspeli da odrade izazov zato što je Viktor uz pomoć svojih ruku pojeo bananu.

Ljubavi, gutaj ga: Uroš Stanić u transu! Sve vreme vrišti od smeha dok gleda Boru kako jede bananu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Odmah nakon njih na sceni su se našla se i Hana Duvnjak zajedno s Neriom Ružanjijem, kom su krenule suze zbog banane.

Foto: TV Pink Printscreen

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević zakukale su na samom startu zbog ovog izazova jer ne snalaze najbolje u njemu kako one kažu.

Autor: N.Panić

