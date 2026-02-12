AKTUELNO

Zadruga

Drama se nastavlja: Boginja izvređala Maju, tenzija ne jenjava! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ljutite rivalke nastavljaju sukob!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Tanju Boginju.

Car joj je letos dao instrukcije protiv Maje! Taki Marinković udario na Boginju: Muškarača prava, liči na trandžu!

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si dok je Maja bila na radiju govorila da sve laže i da je iskompleksirana bolesnica? - glasilo je pitanje.

- Sve je slagala. Ako nije bila pijana neka priča istinu, a ja sam popila više i ispričala sam istinu. Neke priče su nam se poklopile, ali je nešto slagala. Slagala je da sam naručila pesmu. Juče sam pričala sa Urošem, ali kad sam rekla da su Anđelo i ona imali seks stajali smo, a ona je rekla da je tad nasrnula i to nije istina - govorila je Boginja.

Vepar mu obećao pare, a Ivan bi i državu prodao: Grofica unakazila Marinkovića, a tek da čujete šta misli o pomirenju Aneli i Maje

- Ja nisam slagala da je bila pesma gaćice i da mi je pokazivala srednji prst, nisam slagala za unošenje, nisam slagala da je bila kod Filipa na krevetu i obraćala se meni, a Anđelo joj je rekao da se pomeri jer nije bila fokusirna na Filipa nego na svađu sa mnom. Ja sam nasrnula kad je pomenula Anđelov i moj s*ks. Ona je sama rekla juče da se ne seća nekih stvari, a ja sam rekla da se sećam svega - pričala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

