Ponovo je oduvao! Janjuš priznao da ne gaji emocije prema Kačavendi, Aneli ga MATIRALA pitanjem, Mikiju se sada raščistio put?! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Mikija Dudića i Milene Kačavende o Marku Janjuševiću Janjušu, u kom joj Miki govori kako se kod Janjuša vidi emocija, ali da neće da je prizna.

- Ovo mi ispada kao da se on njoj ispoveda i da je on ljubomoran na mene i na naš odnos koji je bio. Ja sam ovde ležao, nervozan, bolelo me je ovo i onda sam video da oni prelaze granice koje nisu trebale da se pređu, već su trebale da puste da se Milena i Sofija raspravljaju. Negde je provukao Terza mene da sam reagovao onako, skočio sam iste sekunde da mu kažem da me ne provlači i tako je nastala rasprava između mene i njega - rekao je Janjuš.

- Znači negiraš da si zaljubljen i da si se ispalio - pitala je Ivana.

- Ne mogu da kažem drugačije od ovoga što sam rekao, jesam zbog toga reagovao. Milena jeste rekla da smo se dosta zbližili. Ja sam baš jednom prilikom rekao da smo izgledali kao jedan bračni par...Nemam ja razlog da sada njoj nešto govorim i da se pravdam, oni tako misle, šta da radim - rekao je Janjuš.

- Ja sam baš pričao sa Milenom, posle svađe i prepirke Milene i Terze, Janjuš je bio jako napet i da je čekao trenutak da uskoči, neki dovoljan razlog. Videlo se da je imao neki neizdrž u sebi, ovako nije imao kao pravo da se umeša, ali je skočio kao oparen da odbrani Milenu. Ukazalo mi je na to da ima neku vrstu platonskih emocija - rekao je Miki.

- Iskreno, nisam ni čula šta je Terza rekao, on je vikao, nisam ni obraćala pažnju, videla sam da je on skočio. Logična mi je bila ta reakcija, jer osim Aneli koja je to govorila, više niko to nije komentarisao. Dok mi nismo bili na neki način bliži, objašnjavala sam Mikiju da nije obraćao pažnju na takve stvari - rekla je Kačavenda.

- Iskreno, ne znam kada je Miki to provalio, da li ta reakcija ili je pre bio svestan da Janjuš gaji neku emociju prema Kačavendi, a on je ovde pričao nešto sasvim drugo. Možda je i tu želeo da vidi reakciju od nje, Kačavenda standardno, pokazuje vidno emociju prema Janjušu - rekao je Terza.

- Jasno je da Miki ispituje Milenu kakvi su odnosi nje i Janjuša, tako da bliskost Janjuša i Milene je očita, tu ništa nije sporno. Nije kao ranije, ali je došlo do obostranog ozbiljnog vređanja. Milena je očito bila zagrejana za Janjuša - rekao je Mića.

- Ja sam tada to prešla, to je bilo pre, poslednja svađa nije bila s uvredama...Ne radi se o tome šta je meni Terza rekao, nego da ga je Terza direktno uvukao u našu svađu. Ja sam joj (Vanja) govorila mesecima šta treba da uradi...Ne mislim, puklo je na meni ni za šta. Ja ne mislim da sam kriva ni za Vanjino du*e, ni za to što je ona ovde - dodala je Kačavenda.

- Nije tako reagovao na mene, kada sam ušla i govorila sam ono, nego je ćutao, a ono je baš bila reakcija. Konkretna sam da je moje mišljenje da imaš emocije prema Kačavendi, ali eto, on mnoge stvari ne priznaje...On je rekao da može u isto vreme da bude sa svim ovim devojkama. Koga voliš?! - rekla je Aneli.

- Konkretno pitanje, Dragana - rekao je Janjuš.

- Poenta klipa je Mikijeva konstatacija, a Milenina ćutnja je to da bi ona želela da kaže. Ona sada izbegava, hoće da se pomiri s njim, da su u svađi, ona bi totalno drugačije odgovarala...Ume ona tako da nitša ne kaže - rekao je Anđelo.

- Ja sam tada bila iznervirana zbog Sofije i bila sam na krevetu, kasnije su mi rekli. Ja sam rekla sve što sam rekla i iza toga stojim, a vi i vaše vidovnjačke agencije... - rekla je Kačavenda.

- Pre pet dana je rekla da se sprdala na radiju za 200 odsto, a sada je potvrdila da ima emocije...Ja ono što vidim, jeste da je Milena prećutala, nije mu rekla: "Janjuš nema emocije, pusti me te teme" - rekao je Anđelo.

- Ja sam video da je u našem odnosu to otišlo negde, pa je meni to stvaralno nervozu. Prosto nisam niti u malom mozgu da se nešto između nas desi - rekao je Janjuš.

- Meni ovo liči da se Miki ograđuje od Milene Kačavende. Mi komentarišemo bliskost Mikija i njega, on dolazi sa tom pričom, pa na šta liči ta glupa priča o Janjušu?! Broj dva, Janjuš je sada rekao najbitniju stvar, a to je da je Janjuš kada je shvatio, to je zaj*bancija sa ovom ženom. Znači, vama je odgovaralo to sve, a sada kada ste osetili da ovo ide dalje, onda biste svi da se otresete Kačavende - rekao je Ivan.

