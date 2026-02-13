Kraljica poniženja! Boginja naterala Filipa na razgovor, on je demolirao i oduvao ponovo: Nisam zaljubljen u tebe, mogu da te lažem ako želiš! (VIDEO)

Na rubu očaja!
Tanja Stijelja Boginja uhvatila je Filipa Đukića dok je šetao po dvorištu kako bi sa njim porazgovarala.
- Šta ja da radim sad? - pitala je Boginja.
- Da izbaciš iz glave da ćete biti zajedno - rekla je Sandra.
- Ajde da razgovaramo - rekla je Boginju.
- O čemu?! Tvoj temperament je takav, ja ne želim da bude ovako do kraja rijalitija - rekao je Foilip.
- Iznosiš katastrofu za stolom - rekla je Boginja.
- To je istina! Je l' ti razumeš gde si? Ja sam hteo da razgovaram sa tobom, ali opet bi isto bilo, isto bi se komentarisalo- rekao je Filip.
- Ajde slušam - rekla je Boginja.
- Rekao sam sve što sam imao. Je l' tebi to odgovara? Ja nisam u tebe zaljubljen, prija mi da sa tobom blejim. Ako hoćeš da te lažem mogu- pitao je Filip.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić