Kraljica poniženja! Boginja naterala Filipa na razgovor, on je demolirao i oduvao ponovo: Nisam zaljubljen u tebe, mogu da te lažem ako želiš! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Na rubu očaja!

Tanja Stijelja Boginja uhvatila je Filipa Đukića dok je šetao po dvorištu kako bi sa njim porazgovarala.

- Šta ja da radim sad? - pitala je Boginja.

- Da izbaciš iz glave da ćete biti zajedno - rekla je Sandra.

- Ajde da razgovaramo - rekla je Boginju.

- O čemu?! Tvoj temperament je takav, ja ne želim da bude ovako do kraja rijalitija - rekao je Foilip.

- Iznosiš katastrofu za stolom - rekla je Boginja.

- To je istina! Je l' ti razumeš gde si? Ja sam hteo da razgovaram sa tobom, ali opet bi isto bilo, isto bi se komentarisalo- rekao je Filip.

- Ajde slušam - rekla je Boginja.

- Rekao sam sve što sam imao. Je l' tebi to odgovara? Ja nisam u tebe zaljubljen, prija mi da sa tobom blejim. Ako hoćeš da te lažem mogu- pitao je Filip.

Autor: A.Anđić

