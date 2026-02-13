AKTUELNO

Zadruga

RUKOM SAM JOJ VRAĆALA SILIKON U ZADNJICU! Kačavenda iznela sav PRLJAV VEŠ o bivšoj drugarici Vanji: Vodila sam je kod drugarice da KUPI STVARI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Puklo prijateljstvo.

Danas Odabrani nominuju, a prva na redu za nominovanje bila je Milena Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću nominovati Vanju Živić, sve i da sam pričala, nije smela to da priča jer sam ja ta što je ona ovde. Odvela sam je kod drugarice da kupi sve što joj treba, bila sam ovde oko nje kao oko sestre, prala, nabavljala, kuvala da joj bude bolje. Trebala je da shvati da baš kad se priča kreće oko mene, to se saznaje za taj novac. Da je malo upalila mozak trebalo je da zna da nisam lošu nameru imala. Vanja je četiri meseca bila potpuno neaktivna, govorili su da je moj poltron, i da nema herca da mi kaže bilo šta. Ona je potvrdila Anđelovu priču da sam je pogodila u glavu palačinkom. Onda mi je pokazala srednji prst - pričala je Kačavenda, pa nastavila:

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla mi je: "Snašla sam se za piće, duvaj ga", ona to nije smela da uradi. Poslala me u izolaciju, to je pederski postupak. Mesecima sam joj govorila da smanji tu zadnjicu, ja sam ušla sa Janjušem u sukob. Mali Uroš je prvi otrčao u hotel i rekao joj da me je cela kuća napala. Ona danas priča sa Janjušem. Rana joj je bila otvorena, molila sam je da ne ulazi da se tušira, ona je pala, ja sam rukom vraćala silikon, doživela sam stres. Nisam odgovorna što je pala. Uvredila me je smrtno kad je rekla da poziva Bokija da odnese novac mojoj Tanji, mene boli k*arc za te pare - rekla je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

