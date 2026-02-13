Gološijanka, beloglavi sup! Terza izvređao Teodoru kao nikad, kreativne uvrede samo pljušte! (VIDEO)

Imao je štošta da izjavi.

Danas su nominacije Odabranih, a Sofija i Terza odlučili su da usaglase svoje glasove oko Teodore Delić.

- Ja bih nominovao isto Vanju, jer je zabila nož u leđa Mileni, a znamo šta je radila za nju - rekao je Sale Luks.

- Ja bih nominovao Uroša, ali ne može. Neću da nominujem civile, nominovaću Teodoru Delić, gološijanku, beloglavog supa, njoj treba pomoć, mnogo je iskompleksirana, rekla je da smo mi njeni fanovi. Ima fizičko i psihičko nasilje od svog dečka, a ni njena porodica nije ništa bolja od nje. Oni treba da joj pomognu, a ne da igraju rijaliti spolja, mala je ozbiljna debilka - rekao je Terza.

Autor: R.L.