HAOS U SPAVAĆOJ SOBI! Maja izrešetala Anastasiju, pa se ustremila na Uroša, obezbeđenje odmah reagovalo! (VIDEO)

Potpuni karambol.
Maja Marinković došla je u savaću sobu i obratila se Anastasiji Brčić da zna da ju je nominovala u Odabranima.
- Anastasija nisam znala da ti i ja imamo neki problem. Ne kažem ti za rođendan, znaš ti zašto ja tebi kažem, za nominacije - rekla je Maja.
- To što si ti napravila ja to ne podržavam - rekla je Anastasija.
- Uroš da se kazni zato što širi informacije ko je koga nominovao - rekla je Maja.
- Mrš k*rvo jedna - zaurlao je Uroš.
Potom je u Belu kuću došlo obezbeđenje da ih razdvoji ako bude potrebno.
Autor: R.L.