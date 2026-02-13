HAOS U SPAVAĆOJ SOBI! Maja izrešetala Anastasiju, pa se ustremila na Uroša, obezbeđenje odmah reagovalo! (VIDEO)

Potpuni karambol.

Maja Marinković došla je u savaću sobu i obratila se Anastasiji Brčić da zna da ju je nominovala u Odabranima.

- Anastasija nisam znala da ti i ja imamo neki problem. Ne kažem ti za rođendan, znaš ti zašto ja tebi kažem, za nominacije - rekla je Maja.

- To što si ti napravila ja to ne podržavam - rekla je Anastasija.

- Uroš da se kazni zato što širi informacije ko je koga nominovao - rekla je Maja.

- Mrš k*rvo jedna - zaurlao je Uroš.

Potom je u Belu kuću došlo obezbeđenje da ih razdvoji ako bude potrebno.

Autor: R.L.