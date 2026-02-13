AKTUELNO

Zadruga

NE TREBA DA SE PONIŽAVA ZBOG NJEGA: Asmin stao u Mileninu zaštitu, Janjuša srozao na samo dno, pa opleo po Vanji: NIKAD NISI BILA ISKRENA PREMA KAČAVENDI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Asmin Durdžić dobio je reč od voditelja Milana Miloševića u emisiji ''Gledanje snimaka'', kako bi prokomentarisao odnos Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena je zaljubljena u Janjuša. Ne treba joj to da se zbog njega ponižava. Meni se ne dopada to što je rekao da će se od Maje distancirati zbog mene, a onda vidim da dahće dok joj gleda u si*e. Ispada da je neki on frajer, koji vrti sedam, osam riba, a zapravo Milenu i Aneli želi da izbaci iz takta, jer zna da su slabe na njega. Mileni ova Vanja nikada nije bila prijatelj, sramotno je kako se ponaša - kazao je Asmin.

- Kako nisam? Je l' ona mene izdala, ili ja nju? - upitala je Vanja.

- Ti si je iskoristila, nikada joj prijatelj nisi bila. Umeso da si se sklonila od Janjuša, da si pokazala prijateljstvo iskreno, ti si sve suprotno pokazala - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

