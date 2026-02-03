AKTUELNO

Zadruga

SLADI SE KADA JE NEKOM LOŠE: Anđelo duboho udahnuo, pa krenuo sa verbalnim rešetanjem Ivana Marinkovića! Smatra da je zasluženo na vicešampionskom mestu za osobu koja najlošije utiče na druge! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Voditelj Milan Milošević tokom emisije ''Pretres nedelje'' otkrio je učesnicima Elite ko se na anketi nalazi na drugom mestu kada je reč o osobama koje najlošije utiču na druge ljude.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na drugom mestu je Ivan Marinković - rekao je voditelj.

- On je jako kvaran čovek. Spletkara jedna, trudi se da posvađa ljude, lako može da okrene ljude jedne protiv drugih. Sladi se kada je nekome loše, uživa da gleda kako drugi pate. On je ozbiljan pokvarenjak - rekao je Anđelo.

- Ivan ne voli kad nije u centru pažnje. Voli da baca fore samo on. Ono što je najkvarnije kod njega je što ljude navuče u neku pogrešnu stranu. Napravi klanove i izazove haos - rekao je Bora.

- Ne znam o kakvom lošem uticaju pričaju ovi učesnici, lupetaju samo gluposti, iskren da budem - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

