Zadruga

MORAM DA TI OTVORIM OČI: Miki očitao Bori lekciju zbog idealizovanja Anastasije, smatra da je NESREĆAN pored nje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Učesnici Elite danas navode osobe koje imaju nerealna očekivanja kako u ljubavnim, tako i u partnerskim odnosima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boro, ti si na prvom mesu. Moram da ti otvorim oči, kad već sam ne možeš. Sara je na drugom. Boginja je na trećem mestu iz odnosa sa Filipom - kazao je Miki.

- Aneli, imaš nerealna očekivanja kada je reč o Asminu. Sara je pokazala da se nada uzalud nekom odnosu sa Luksom, a na trećem je moja drugarica Rada. Ipak neću Radu, već ću Boru navesti - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

