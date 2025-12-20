MORAM DA TI OTVORIM OČI: Miki očitao Bori lekciju zbog idealizovanja Anastasije, smatra da je NESREĆAN pored nje! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Učesnici Elite danas navode osobe koje imaju nerealna očekivanja kako u ljubavnim, tako i u partnerskim odnosima.

- Boro, ti si na prvom mesu. Moram da ti otvorim oči, kad već sam ne možeš. Sara je na drugom. Boginja je na trećem mestu iz odnosa sa Filipom - kazao je Miki.

- Aneli, imaš nerealna očekivanja kada je reč o Asminu. Sara je pokazala da se nada uzalud nekom odnosu sa Luksom, a na trećem je moja drugarica Rada. Ipak neću Radu, već ću Boru navesti - rekla je Hana.

Autor: S.Z.