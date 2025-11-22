BUKTI RAT: Jovana osolila rafal po Bebici, Janjuš ustakao kao OPAREN, pa joj odbrusio zbog njene KONTRADIKTORNOSTI! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredna koja je iskazala svoje mišljenje na temu osoba koje najmanje mare za osećanja drugih ljudi bila je Anastasija Brkić.

- Na prvom mestu je Bebica, mislim da on nema nikakvu empatiju, najmorbidnije je vređao Teodoru. Na drugom mestu je Teodora, jer nije pokazala poštovanje prema Bebici. Na trećem mestu je Nerio - kazala je Anastasija.

- Na prvom mestu je Asmin, koji je vređao moju porodicu i mislim da mu preko toga neće preći, mislim na to da to da ne mogu da imaju o njemu lepo mišljenje. Na drugom mestu je Bebica, koji je jedan patuljak, odvratna jedna osoba. Ne znam kako očekuje da ga iko voli, kad je išao i redom ovde vređao ljude - kazala je Jovana.

- Ti si osoba koja je vređala ljudima porodice. Ista si, još si gora. Nemaš pravo na to da ti osuđuješ ako radiš iste stvari, shvati to - rekao je Janjuš.

- Briga me. Rekla sam šta sam imala. Bebice, najgori si od najgorih. Na trećem mestu je Kačavenda, ona je meni svašta izgovorila i to je to - kazala je Jovana.

Autor: S.Z.