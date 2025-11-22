AKTUELNO

Zadruga

BUKTI RAT: Jovana osolila rafal po Bebici, Janjuš ustakao kao OPAREN, pa joj odbrusio zbog njene KONTRADIKTORNOSTI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredna koja je iskazala svoje mišljenje na temu osoba koje najmanje mare za osećanja drugih ljudi bila je Anastasija Brkić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Bebica, mislim da on nema nikakvu empatiju, najmorbidnije je vređao Teodoru. Na drugom mestu je Teodora, jer nije pokazala poštovanje prema Bebici. Na trećem mestu je Nerio - kazala je Anastasija.

- Na prvom mestu je Asmin, koji je vređao moju porodicu i mislim da mu preko toga neće preći, mislim na to da to da ne mogu da imaju o njemu lepo mišljenje. Na drugom mestu je Bebica, koji je jedan patuljak, odvratna jedna osoba. Ne znam kako očekuje da ga iko voli, kad je išao i redom ovde vređao ljude - kazala je Jovana.

- Ti si osoba koja je vređala ljudima porodice. Ista si, još si gora. Nemaš pravo na to da ti osuđuješ ako radiš iste stvari, shvati to - rekao je Janjuš.

- Briga me. Rekla sam šta sam imala. Bebice, najgori si od najgorih. Na trećem mestu je Kačavenda, ona je meni svašta izgovorila i to je to - kazala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

