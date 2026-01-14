AKTUELNO

Zadruga

OTVORIO DUŠU! Bora Santana ne krije da mu je srce slomljeno na pragu pete decenije, progovorio o propalom odnosu sa Anastasijom! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredni koji je stigao u Rajski vrt, kako bi sa Drvetom mudrosti porazgovarao o najaktuelnijim temama bio je Bora Santana.

- Boro, navikao sam da si ti uvek dobro raspoložen, kako se osećaš? - upitalo je Drvo.

- Sve loše sam ostavio u prošloj godini. Jeste da je prošla godina bila pre nekoliko dana, ali sam rešio da krenem nekim drugim putem - rekao je Bora.

- Šta te je najviše povredilo? - upitalo je Drvo.

- Bio sam pošten i iskren sa svima, a nije mi se vratilo. Najviše je moj odnos propali sa Anastasijom eskaliralo da ja prema drugima iskalim taj gnev. Dizao sam je u nebesa, govorio sam da je najbolja, a eto, očigledno sa mnom nije znala. Očigledno je da nam nije išlo, a i ja sam pokazao neke svoje loše strane, koje stvarno nisam hteo da pokažem, jer smatram da sam stariji, zreliji i nema potrebe da se ponašam ovako, ali sam veoma besan. Pokušala je da me obruka, stavila me sa Urošem u izolaciju, užas - kazao je Bora.

Autor: S.Z.

