DETE SE ISTRAUMIRALO ZBOG NJEGA: Aneli istakla da je Luka DIVLJAČKI vrištao na nju pred malom Norom, Luka najavio raskrinkavanje Ahmićeve! (VIDEO)

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', potegla se tema o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Juče se dogodila svađa, ona je napustila emisiju. Ja sam čestitao Asminu rođendan, a Asmin mi je rekao da se ona isto ponašala prema njemu, kao i prema meni. Sita se sada stalno pominje, a ja sam Antiti, kao i Asminu juče rekao neke stvari. Mnogo toga imam da kažem o Siti. Ona nije loša majka, nije bila loša prema meni. Nism ni za Groficu rekao ništa loše. Znamo kakvog je Sita stava bila, nije se podnosila sa Aneli, Aneli ju je stalno prozivala i ponižavala. Ako sam ja najgori, kao što govori Aneli, zašto me je Sita dan pre nego što je Aneli rekla da sam bio nasilan, rekla da treba svi da budu uz mene? - kazao je Luka.

- Nije znala da si takav odron, da ćeš da lažeš - rekla je Aneli.

- Vaša zajednička prijateljica je rekla da joj je Aneli govorila da si se toliko jako drao na Aneli pred Norom, da se Nora tresla - kazao je voditelj.

- Molim?! - dodao je Luka.

- Više puta je pred Norom galamio na mene. Kod kuće je često vikao na mene. Drao se na mene ispred deteta. Dete se istraumiralo zbog njega. Ostavljao je Noru i mene na putu...- kazala je Aneli.

- Nora je rekla bila jednom Aneli da se ne dere na mene, ona je bila ta koja se drala na mene. Grofica joj je čak rekla da to ne radi - kazao je Luka.

- Ne znam kako uspe u sekundi da izmisli ovo - dodala je Aneli.

- Sve ću da kažem o Aneli šta imam. Ona je imala nameru da se dro*ira, to je istina. Sve ću da iznesem - istakao je Luka.

